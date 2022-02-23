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​Британія закриє Росії доступ до фінансових ринків у разі подальшої агресії проти України

23 февраля 2022 | 13:19

"Ми робимо все, що в наших силах, щоб стримати Путіна".


Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що санкції проти Росії, у разі її подальшої агресії, будуть більш жорсткими.

Про це вона заявила в ефірі Sky News.

Трасс пояснила, що обмеження "будуть болючими" і передбачатимуть заборону на продаж російського суверенного боргу та санкції проти ключових російських олігархів та організацій.

"Повномасштабного вторгнення ми ще не побачили, але є чітке розуміння, що міжнародна спільнота посилить наші санкції, якщо президент Путін піде на ескалацію", – сказала міністерка.

"Ми чітко заявили, що збираємося обмежити доступ Росії до британських ринків. Будуть жорсткіші санкції проти ключових олігархів, проти ключових організацій, що обмежать доступ РФ до фінансових ринків у разі повномасштабного вторгнення в Україну... Ми робимо все, що в наших силах, щоб стримати Володимира Путіна", - додала Трасс.

Нагадаємо, Велика Британія та США домовилися про запровадження санкцій проти Росії в разі її вторгнення до України, що будуть більш далекосяжними, ніж ті, які обговорювались раніше.



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