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Британія закриє Росії доступ до фінансових ринків у разі подальшої агресії проти України
23 февраля 2022 | 13:19
"Ми робимо все, що в наших силах, щоб стримати Путіна".
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що санкції проти Росії, у разі її подальшої агресії, будуть більш жорсткими.
Про це вона заявила в ефірі Sky News.
Трасс пояснила, що обмеження "будуть болючими" і передбачатимуть заборону на продаж російського суверенного боргу та санкції проти ключових російських олігархів та організацій.
"Повномасштабного вторгнення ми ще не побачили, але є чітке розуміння, що міжнародна спільнота посилить наші санкції, якщо президент Путін піде на ескалацію", – сказала міністерка.
"Ми чітко заявили, що збираємося обмежити доступ Росії до британських ринків. Будуть жорсткіші санкції проти ключових олігархів, проти ключових організацій, що обмежать доступ РФ до фінансових ринків у разі повномасштабного вторгнення в Україну... Ми робимо все, що в наших силах, щоб стримати Володимира Путіна", - додала Трасс.
Нагадаємо, Велика Британія та США домовилися про запровадження санкцій проти Росії в разі її вторгнення до України, що будуть більш далекосяжними, ніж ті, які обговорювались раніше.
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