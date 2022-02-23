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Венгрі поддерживают Россию, русские пугают Европу ценами на газ в 2000 евро

23 февраля 2022 | 13:40

После признания народных республик Россией западные страны, как под копирку, выносят решения о введении санкций в отношении РФ. Вопреки этому курсу решили идти власти Венгрии – это единственное государство Евросоюза, выразившее несогласие с линией ЕС, как сообщается в издании CNBC.


Все страны открыто поддерживают новые санкции в отношении РФ, кроме одной – Венгрии. Они [руководители государства] указали на важность ведения диалога

- указывается в издании со ссылкой на анонимного дипломата ЕС.

ЕС планирует ввести санкции против 351 гражданина РФ и двух банков. При этом отдельные страны Евросоюза принимают соответствующие меры на национальном уровне. Так, по решению канцлера ФРГ Олафа Шольца немецкие власти приостановили сертификацию газопровода «Северный поток-2».

По этому поводу высказался Дмитрий Медведев. С его слов, европейцы сами выбрали путь в новую реальность, где цена на газ будет запредельной:
 
Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить €2 тыс. за тысячу кубов газа.



Столько «голубое топливо» стоило 21 декабря 2021 года, преодолев все предыдущие исторические значения.

Как пояснил глава МИД Сергей Лавров в связи с антироссийским ажиотажем, Кремль не сомневался в политическом курсе западного мира, от которого можно ожидать введения санкций при любых обстоятельствах – «по поводу, без повода». Эту же реакцию прогнозировали прочие члены Совбеза РФ, принимая решение о признании ДНР и ЛНР.

Военное обозрение



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