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Венгрі поддерживают Россию, русские пугают Европу ценами на газ в 2000 евро
23 февраля 2022 | 13:40
После признания народных республик Россией западные страны, как под копирку, выносят решения о введении санкций в отношении РФ. Вопреки этому курсу решили идти власти Венгрии – это единственное государство Евросоюза, выразившее несогласие с линией ЕС, как сообщается в издании CNBC.
Все страны открыто поддерживают новые санкции в отношении РФ, кроме одной – Венгрии. Они [руководители государства] указали на важность ведения диалога
- указывается в издании со ссылкой на анонимного дипломата ЕС.
ЕС планирует ввести санкции против 351 гражданина РФ и двух банков. При этом отдельные страны Евросоюза принимают соответствующие меры на национальном уровне. Так, по решению канцлера ФРГ Олафа Шольца немецкие власти приостановили сертификацию газопровода «Северный поток-2».
По этому поводу высказался Дмитрий Медведев. С его слов, европейцы сами выбрали путь в новую реальность, где цена на газ будет запредельной:
Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить €2 тыс. за тысячу кубов газа.
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