Bloomberg: перестраховочная компания Munich Re отменила контракт по "Северному потоку - 2"

Главный исполнительный директор немецкой перестраховочной компании Munich re Йоахим Веннинг в среду объявил об отмене контракта по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Он также отметил, что клиент не примет отмену контракта. Информации о причинах данного решения компании пока нет.

Как сообщил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц, Берлин останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в свете происходящего проект "Северный поток - 2" заморожен.