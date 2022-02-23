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Bloomberg: перестраховочная компания Munich Re отменила контракт по "Северному потоку - 2"

23 февраля 2022 | 14:25


Главный исполнительный директор немецкой перестраховочной компании Munich re Йоахим Веннинг в среду объявил об отмене контракта по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Он также отметил, что клиент не примет отмену контракта. Информации о причинах данного решения компании пока нет.

Как сообщил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц, Берлин останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в свете происходящего проект "Северный поток - 2" заморожен.



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