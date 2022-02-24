ТЕМА

У Києві і Харкові почались ракетні удари

24 февраля 2022 | 06:07

По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів.


Джерело: радник голови МВС Антон Геращенко, джерело "Інтерфаксу"

Пряма мова: "Щойно були удари ракет по центрах військового управління у Києві та Харкові. Йдуть артилерійські обстріли кордону."

Деталі: За даними "Інтерфаксу", о 5 ранку почались ракетні обстріли військових об'єктів по всій Україні, від Луганська до Житомира.

Повідомляється також про початок проведення десантної операції силами Чорноморського флоту в Азовському морі та Одесі.

У Миколаєві – сильні пожежі. У Харкові знищено склад ракетно-артилерійського озброєння.



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