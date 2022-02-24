|
Путін заявив про початок вторгнення в Україну
24 февраля 2022 | 06:08
Метою він назвав "демілітаризацію і денацифікацію".
Президент РФ Володимир Путін в екстреному зверненні заявив, що весь хід розвитку подій і аналіз інформації показує, що зіткнення РФ з націоналістичними силами на Україні неминуче, це питання часу.
Він також закликав військових України "негайно скласти зброю і йти додому "і пообіцяв, що" зовнішнім силам", які спробують створити загрози для Росії, що "відповідь буде негайною" і "такою, якої не було у вашій історії".
Військова операція в Донбасі починається, заявив Путін.
За його словами, в плани Росії не входить окупація України.
Метою він назвав "демілітаризацію і денацифікацію".
также читайте
[23.02.2022]
[23.02.2022]
|
по теме
В Україні введуть воєнний стан, – Данілов для УП
24. 02. 2022 | 06:20
У Дніпрі горить аеропорт
24. 02. 2022 | 06:18
У Києві і Харкові почались ракетні удари
24. 02. 2022 | 06:07
По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів.
Bloomberg: перестраховочная компания Munich Re отменила контракт по "Северному потоку - 2"
23. 02. 2022 | 14:25
Венгрі поддерживают Россию, русские пугают Европу ценами на газ в 2000 евро
23. 02. 2022 | 13:40
После признания народных республик Россией западные страны, как под копирку, выносят решения о введении санкций в отношении РФ. Вопреки этому курсу решили идти власти Венгрии – это единственное государство Евросоюза, выразившее несогласие с линией ЕС, как сообщается в издании CNBC.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»