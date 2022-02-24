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Путін заявив про початок вторгнення в Україну

24 февраля 2022 | 06:08

Метою він назвав "демілітаризацію і денацифікацію".


Президент РФ Володимир Путін в екстреному зверненні заявив, що весь хід розвитку подій і аналіз інформації показує, що зіткнення РФ з націоналістичними силами на Україні неминуче, це питання часу.

Він також закликав військових України "негайно скласти зброю і йти додому "і пообіцяв, що" зовнішнім силам", які спробують створити загрози для Росії, що "відповідь буде негайною" і "такою, якої не було у вашій історії".

Військова операція в Донбасі починається, заявив Путін.

За його словами, в плани Росії не входить окупація України.

Метою він назвав "демілітаризацію і денацифікацію".



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