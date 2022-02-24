ТЕМА

У Дніпрі горить аеропорт

24 февраля 2022 | 06:18


Оновлення. За інформацією радника глави МВС Антона Геращенка, наразі зафіксовано: 

  • 04.35 напад на прикордонний наряд військово-прикордонної служби «В.Писарівка» зі сторони РФ
  • 05:00 з ППр «Чертково» (РФ) обстріл ППр «Мілове»
  • 05:05 впс «Н.Слобода» обстріл "ГРАДами" з боку РФ 
  • 05:05 напад на п/н в ППр «Гоптівка» 
  • 05:15 обстріл аеродрому «Краматорськ» 
  • 05:20 впс «Веселе», «Вовчанськ», «Дергачі» - артилерійський обстріл зі сторони РФ 
  • 05:13 обстріл мППр «Грабовське» впс «Краснопілля» 
  • 05:23 ППр «Бачівськ» заходить бронетехніка 
  • 05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі 
  • 05:30 впс «Тополі» обстріл з "ГРАДів" з боку РФ 
  • 05:30 впс «Золочів» міномет. обстріл з боку РФ 05:50 впс «Вовчанськ» обстріл з "ГРАДів" з боку РФ

У Дніпрі горить аеропорт. Вибухи були у місті та в районі військової частини у Гвардійській.

"Лівий берег"



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