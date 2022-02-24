24 февраля 2022 | 06:18

Оновлення. За інформацією радника глави МВС Антона Геращенка, наразі зафіксовано:

04.35 напад на прикордонний наряд військово-прикордонної служби «В.Писарівка» зі сторони РФ

05:00 з ППр «Чертково» (РФ) обстріл ППр «Мілове»

05:05 впс «Н.Слобода» обстріл "ГРАДами" з боку РФ

05:05 напад на п/н в ППр «Гоптівка»

05:15 обстріл аеродрому «Краматорськ»

05:20 впс «Веселе», «Вовчанськ», «Дергачі» - артилерійський обстріл зі сторони РФ

05:13 обстріл мППр «Грабовське» впс «Краснопілля»

05:23 ППр «Бачівськ» заходить бронетехніка

05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі

05:30 впс «Тополі» обстріл з "ГРАДів" з боку РФ

05:30 впс «Золочів» міномет. обстріл з боку РФ 05:50 впс «Вовчанськ» обстріл з "ГРАДів" з боку РФ

У Дніпрі горить аеропорт. Вибухи були у місті та в районі військової частини у Гвардійській.

"Лівий берег"