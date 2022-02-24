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У Дніпрі горить аеропорт
24 февраля 2022 | 06:18
Оновлення. За інформацією радника глави МВС Антона Геращенка, наразі зафіксовано:
У Дніпрі горить аеропорт. Вибухи були у місті та в районі військової частини у Гвардійській.
"Лівий берег"
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