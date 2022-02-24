ТЕМА

В Україні введуть воєнний стан, – Данілов для УП

24 февраля 2022 | 06:20

Небо над державою закрили.


Президент Володимир Зеленський скликає Раду Національної безпеки і оборони. Вона введе воєнний стан.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у коментарі УП.

Небо над Україною закрили.

Президент РФ Володимир Путін оголосив наступ на Донбас о 5 ранку. Український кордон обстрілюють з артилерії. У Києві і Харкові були ракетні удари на центри військового управління. 



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