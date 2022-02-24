Полиция призывает сообщать о "подозрительных лицах с красными элементами на одежде"

24 февраля 2022 | 11:55

Как пояснил в свою очередь на странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовой, люди в камуфляже с красной лентой могут быть диверсантами.

"Сообщение от антитеррористического штаба. Люди в камуфляжной форме с красной лентой могут быть диверсантами. Если зафиксировали лиц с подозрительным поведением – сразу сообщайте на 102. Будьте бдительны и осторожны!" - призвал он.

Ранее же глава Нацполиции Игорь Клименко поднял личный состав органов и подразделений ведомства по боевой тревоге. Также он отдал приказ о выдаче оружия ветеранам органов внутренних дел, изъявивших желание защищать Украину от вооруженной агрессии РФ.

Национальная полиция усилила меры по обеспечению правопорядка на улицах сел и городов в связи с агрессией России в отношении Украины и призывает сообщать о подозрительных лицах на улицах. Об этом говорится в сообщении ведомства. "Правоохранители обращают внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лиц с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102", - сказано в нем.

Также правоохранители призывают всех гражданских лиц не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.