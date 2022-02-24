На острові Зміїному окупанти з погрозами вимагають від прикордонників здатися

24 февраля 2022 | 12:01

На острові Зміїному окупанти з погрозами вимагають від українських прикордонників здатися. Про це інформує Державна прикордонна служба.

"До острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства. Прикордонники зайняли оборону разом зі Збройними силами України", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Зміїний - острів у Чорному морі, входить до складу Кілійського району Одеської області.

Статус Зміїного мав важливе значення під час розгляду в Міжнародному суді ООН територіальної суперечки між Україною і Румунією про делімітацію континентального шельфу та виключної економічної зони, багатих на нафту і газ. 3 лютого 2009 року було винесено рішення, згідно з яким Зміїний визнано островом, а не скелею, що намагалася довести Румунія. Втім Румунія змогла відсудити в України кілька десятків квадратних кілометрів чорноморського шельфу біля Зміїного.