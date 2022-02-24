|
На острові Зміїному окупанти з погрозами вимагають від прикордонників здатися
24 февраля 2022 | 12:01
На острові Зміїному окупанти з погрозами вимагають від українських прикордонників здатися. Про це інформує Державна прикордонна служба.
"До острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства. Прикордонники зайняли оборону разом зі Збройними силами України", – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, Зміїний - острів у Чорному морі, входить до складу Кілійського району Одеської області.
Статус Зміїного мав важливе значення під час розгляду в Міжнародному суді ООН територіальної суперечки між Україною і Румунією про делімітацію континентального шельфу та виключної економічної зони, багатих на нафту і газ. 3 лютого 2009 року було винесено рішення, згідно з яким Зміїний визнано островом, а не скелею, що намагалася довести Румунія. Втім Румунія змогла відсудити в України кілька десятків квадратних кілометрів чорноморського шельфу біля Зміїного.
также читайте
[24.02.2022]
[24.02.2022]
[23.02.2022]
[23.02.2022]
|
по теме
Подрыв плотины Каховской ГЭС
24. 02. 2022 | 12:44
Аксенов дал команду готовить Северо-Крымский канал к воде из Днепра
24. 02. 2022 | 12:32
По Северо-Крымскому каналу вода поступала из Днепра в Крым до 2014 года, после вхождения полуострова в состав России Украина перекрыла подачу воды с помощью дамбы. Теперь Аксенов поручил готовиться к возобновлению подачи воды
Полиция призывает сообщать о "подозрительных лицах с красными элементами на одежде"
24. 02. 2022 | 11:55
Как пояснил в свою очередь на странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовой, люди в камуфляже с красной лентой могут быть диверсантами.
В Україні введуть воєнний стан, – Данілов для УП
24. 02. 2022 | 06:20
У Дніпрі горить аеропорт
24. 02. 2022 | 06:18
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»