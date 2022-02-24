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Аксенов дал команду готовить Северо-Крымский канал к воде из Днепра
24 февраля 2022 | 12:32
По Северо-Крымскому каналу вода поступала из Днепра в Крым до 2014 года, после вхождения полуострова в состав России Украина перекрыла подачу воды с помощью дамбы. Теперь Аксенов поручил готовиться к возобновлению подачи воды
Глава Крыма Сергей Аксенов дал команду готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра, об этом он сообщил в Telegram.
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