ТЕМА

Аксенов дал команду готовить Северо-Крымский канал к воде из Днепра

24 февраля 2022 | 12:32

По Северо-Крымскому каналу вода поступала из Днепра в Крым до 2014 года, после вхождения полуострова в состав России Украина перекрыла подачу воды с помощью дамбы. Теперь Аксенов поручил готовиться к возобновлению подачи воды


Глава Крыма Сергей Аксенов дал команду готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра, об этом он сообщил в Telegram.

«Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды», — написал Аксенов.

 РБК



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

by Yousuf Karsh. Владимир Набоков
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100