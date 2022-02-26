|
Українські військові відбили київську ГЕС – міністр енергетики
26 февраля 2022 | 09:35
Міністр енергетики України герман Галущенко заявив, що Збройні сили України відбили Київську ГЕС у російських окупантів, вона знову працює.
"Українські збройні сили під час тривалих боїв цієї ночі відбили Київську ГЕС у російських окупантів. Станція повністю під контролем.
Технічний персонал залишив сховища й приступив до роботи. Станом на 8:30 26 лютого 2022 року Київська ГЕС працює в штатному режимі".
также читайте
[24.02.2022]
[24.02.2022]
[24.02.2022]
|
по теме
Над Херсоном український прапор, працюють тролейбуси, - мер
26. 02. 2022 | 09:57
Євросоюз заборонив продаж Росії літаків і запчастин до них
26. 02. 2022 | 09:53
Три чверті нинішнього комерційного авіапарку Росії побудовано в ЄС, США та Канаді.
Благодійний фонд збирає колекцію фото трупів "визволітелів", що летіли у збитому транспортнику
26. 02. 2022 | 09:48
Благодійний фонд “Повернись живи” просить фіксувати на фото та відео результати збиття українськими військовими у районі Василькова на Київщині російського Іл-76 з десантом.
Шмігаль: Украина віпустит военніе облигации на 400 млрд.грн
26. 02. 2022 | 09:43
25 февраля Кабинет министров Украины принял постановление "О выпуске облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) "Военные облигации".
Васильків відстояли!
26. 02. 2022 | 09:36
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»