Українські військові відбили київську ГЕС – міністр енергетики

26 февраля 2022 | 09:35

Міністр енергетики України герман Галущенко заявив, що Збройні сили України відбили Київську ГЕС у російських окупантів, вона знову працює.

"Українські збройні сили під час тривалих боїв цієї ночі відбили Київську ГЕС у російських окупантів. Станція повністю під контролем.

Технічний персонал залишив сховища й приступив до роботи. Станом на 8:30 26 лютого 2022 року Київська ГЕС працює в штатному режимі".