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Українські військові відбили київську ГЕС – міністр енергетики

26 февраля 2022 | 09:35

Міністр енергетики України герман Галущенко заявив, що Збройні сили України відбили Київську ГЕС у російських окупантів, вона знову працює.


 "Українські збройні сили під час тривалих боїв цієї ночі відбили Київську ГЕС у російських окупантів. Станція повністю під контролем. 

Технічний персонал залишив сховища й приступив до роботи. Станом на 8:30 26 лютого 2022 року Київська ГЕС працює в штатному режимі".



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