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Васильків відстояли!
26 февраля 2022 | 09:36
Мер м.Васильків Наталя Баласинович: «Наразі закінчуються бої. Можна сказати, що у Василькові вже тихо, і що наша дуже страшна ніч підійшла до свого кінця.
Після тривалих боїв, після великої кількості і поранених, і загиблих, на щастя, це все закінчилося. Васильків ніхто нікому не віддав».
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