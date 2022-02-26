Васильків відстояли!

26 февраля 2022 | 09:36

Мер м.Васильків Наталя Баласинович: «Наразі закінчуються бої. Можна сказати, що у Василькові вже тихо, і що наша дуже страшна ніч підійшла до свого кінця.

Після тривалих боїв, після великої кількості і поранених, і загиблих, на щастя, це все закінчилося. Васильків ніхто нікому не віддав».