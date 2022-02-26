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Шмігаль: Украина віпустит военніе облигации на 400 млрд.грн
26 февраля 2022 | 09:43
25 февраля Кабинет министров Украины принял постановление "О выпуске облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) "Военные облигации".
Как говорится в документе, Кабмин планирует выпустить ОВГЗ в объеме до 400 млрд грн.
"Совершить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд грн путем поэтапного выпуска облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" со следующими основными условиями: номинальная стоимость одной облигации – 1 тысяча грн; купонный период – один год; ставка дохода – 11% годовых; срок обращения – до 15 лет", – сообщили в Кабмине.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, при каких условиях Украина может обойтись без выпуска евробондов.
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