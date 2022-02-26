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Благодійний фонд збирає колекцію фото трупів "визволітелів", що летіли у збитому транспортнику
26 февраля 2022 | 09:48
Благодійний фонд “Повернись живи” просить фіксувати на фото та відео результати збиття українськими військовими у районі Василькова на Київщині російського Іл-76 з десантом.
“Наші захисники цієї ночі успішно відбили шквал атак і збили військово-транспортний літак з сотнями окупантів на борту. Наші вулиці завалено їхніми тілами та підбитою технікою. Настав час завдати наступний удар. Росіяни приховують від своїх громадян втрати на фронті. Ми мусимо показати правду”, – йдеться у повідомленні.
“Поки їхні тіла та техніка ще розкидані по нашим дорогам та полям: підійдіть до них, сфотографуйте, зніміть відео і надішліть сюди: [email protected]”, – додали у фонді.
У “Повернись живим” пояснили, що дають лише скриньку, щоб фото прийшли у максимальній якості і конфіденційно.
“Ці матеріали буде направлено на територію Росії для деморалізації та зниження військового азарту її громадян. Там із усіх сил приховують реальні їхні “успіхи”. А ми покажемо правду”, – додали вони.
Фото просять робити якісні, обирати хороші ракурси і світло, на відео та фото має бути однозначно зрозуміло, що це вони: видно шматки форми, моделі техніки, тіла, документи та імена. “Ми зробимо так, щоби про це дізнались”, – додали у фонді.
Частину цих матеріалів буде опубліковано на цьому каналі.
Нагадаємо, літак з російськими десантниками збили сьогодні вночі. Іл-76 може транспортувати до 145 десантників.
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