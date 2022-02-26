Євросоюз заборонив продаж Росії літаків і запчастин до них

26 февраля 2022 | 09:53

Три чверті нинішнього комерційного авіапарку Росії побудовано в ЄС, США та Канаді.

Санкції Європейського Союзу проти російського транспортного сектору включають заборону продажу повітряних суден і запчастин до них.

Про це йдеться в повідомленні Європейської Ради.

"ЄС запровадив заборону на експорт товарів і технологій в авіаційній і космічній промисловості, а також заборону на надання послуг страхування та перестрахування й обслуговування цих товарів і технологій. ЄС також заборонить надання відповідної технічної та фінансової допомоги", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, ця заборона на продаж усіх літаків, запчастин й обладнання російським авіакомпаніям "погіршить один із ключових секторів російської економіки та пересування в межах країни, оскільки три чверті нинішнього комерційного авіапарку Росії побудовано в ЄС, США та Канаді".

У регламенті, що деталізує запроваджені санкції, прописано, що в Росію заборонено продавати, постачати, експортувати для будь-яких організацій товари та технології, призначені для використання в авіації чи космічній індустрії.

У документі уточнюється, що ембарго стосується всіх товарів групи 88 товарної номенклатури "Літальні апарати, космічні апарати та їх частини". Забороняється надання будь-яких страхових чи перестрахувальних послуг щодо європейських літаків у Росії, а також послуг ремонту, модифікації, усунення дефектів європейських літаків.

Постачання літаків з Євросоюзу може тривати лише до 28 березня 2022 року за контрактами, укладеними до 26 лютого, випливає з документа ЄС.

Згідно з даними європейської зовнішньоторговельної статистики, 2020 року країни Євросоюзу експортували до Росії літаків і їхніх частин на суму 1,33 млрд євро, у 2021 році - €2,61 млрд. Найбільше аерокосмічної техніки та її компонентів у Росію було поставлено з Німеччини (€917 млн) та Франції (€1,43 млрд).