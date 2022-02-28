Рейсы между Челябинском и Петербургом отменили "до стабилизации геополитической обстановки"

28 февраля 2022 | 22:08

Рейс между Челябинском и Санкт-Петербургом компании "Ижавиа" отменен в весенне-летнем сезоне 2022 года из-за трудностей с расширением парка самолетов перевозчика в связи со сложной международной ситуацией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

Авиарейсы сообщением Санкт-Петербург - Челябинск и Челябинск - Санкт-Петербург исключены из расписания полетов АО "Ижавиа". "Рейсы Челябинск - Санкт-Петербург - Челябинск планировались под увеличение пассажиропотока и связанное с этим увеличение авиапарка АО "Ижавиа". В связи со сложной международной ситуацией расширение парка воздушных судов принятым в 2021 году типом Boeing 737-800 затруднено. До стабилизации геополитической обстановки АО "Ижавиа" приняло решение отказаться от выполнения рейсов Челябинск - Санкт-Петербург - Челябинск в сезоне весна - лето 2022 года", - сказали в компании.



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