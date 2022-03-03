ТЕМА

Боярышник стал для русских безальтернативен

03 марта 2022 | 19:09


Британская алкогольная компания Diageo (Johnnie Walker, Guinness и Smirnoff) сообщила РИА Новости, что останавливает отгрузку готовой продукции клиентам в России.



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