Среди русских пленных больше не будет артиллеристов

"Никакой пощады, никакое "пожалуйста, не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет", - обещают украинские военные.

Об этом сообщается на ФБ-странице Командования Сил специальных операций ВС Украины.

Российских артиллеристов, обстреливающих гражданские объекты в Украине, больше не будут брать в плен, а только уничтожать.