ТЕМА

Среди русских пленных больше не будет артиллеристов

03 марта 2022 | 20:16

Российских артиллеристов, обстреливающих гражданские объекты в Украине, больше не будут брать в плен, а только уничтожать.


Об этом сообщается на ФБ-странице Командования Сил специальных операций ВС Украины.

"Никакой пощады, никакое "пожалуйста, не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет", - обещают украинские военные.

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