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Дві військові частини РФ практично повністю знищені в Україні
03 марта 2022 | 20:23
Російські окупанти продовжують нести величезні втрати в Україні. Про це, із посиланням на дані Центру протидії дезінформації, опубліковані в четвер, 3 березня, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
Так, за даними на 2 березня, військова частина з російського Саратова вже втратила загиблими в Україні 80% особового складу, а військова частина з міста Камишин Волгоградської області РФ - 70% особового складу.
"Втрати ворога! Військова частина з міста Камишин Волгоградської області РФ втратила загиблими 70% особового складу. Військова частина з міста Саратов - 80% особового складу", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, близько 9 тис. російських військових були знищені за один тиждень війни проти України. Армія робить усе для того, щоб зламати ворога остаточно.
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