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Британское сотрудничество с "Роскосмосом" дало трещину.
05 марта 2022 | 17:01
Запуск ракеты "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb отменен, работы по дальнейшим пускам OneWeb тоже отменены, сообщил "Роскосмос", сообщает РИА-новости.
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