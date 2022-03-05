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Денежная арифметика. Как на самом деле обстоят дела с валютными резервами России
05 марта 2022 | 17:09 , Валерий Шапран, украинский экономист
Однако мнения экспертов все же разошлись. Одни подозревают ЦБ в false-reporting, другие предполагают, что быстро продать золото даже на 30 млрд долларов без большого дисконта к мировой цене не получится. Интересен и тот факт, что страницу с более подробной информацией о ЗВР Центробанк со своего сайта не удалил, но оставил там только старые данные. В совокупности санкции США, Японии, Великобритании и ЕС заморозили примерно 400-420 млрд долларов активов ЦБ.
А теперь поговорим о денежной арифметике. Когда Европейский Союз ввел санкции против ЦБ РФ, официально было объявлено, что под санкции попало 250 млрд долларов валютных резервов. Также известно, что замороженная валюта в Европе составляла около 50% валютной части ЗВР.
С тех пор к клубу тех, кто ввел санкции, добавились Швейцария, Япония и США. Провести точную оценку сложно, поскольку, даже зная валютную структуру ЗВР, сложно предсказать, в какой юрисдикции они были размещены. Но, сопоставив старую статистику ЦБ по структуре валют, понимаешь, что там любили "ходить на рынок евро-доллара", т.е. размещать депозиты в долларах, но в европейских банках. При том, что в евро у ЦБ РФ в резервах было 160-180 млрд евро, заморозили 250 млрд долларов.
Думаю, что в совокупности санкции США, Японии, Великобритании и ЕС заморозили примерно 400-420 млрд долларов активов ЦБ. У самого ЦБ РФ из ликвидных активов остались в распоряжении юани (70-85 млрд долл.) и золото (в эквиваленте около 135 млрд долл.) (расчеты примерные).
И если примеру ЕС последует Пекин, то ЦБ вообще рискует остаться без валютной части ЗВР. Подозреваю, что на практике ситуация с ЗВР ЦБ РФ еще куда хуже: возможно, не вся их оставшаяся часть ликвидна.
На такие мысли наталкивают поспешные действия Центробанка. Во-первых, дивный указ не зачислять валюту на иностранные счета резидентов. А если работодатель платит з/п? Или если оплата на конкретный счет прописана в контракте? Во-вторых, обязательная продажа валютной выручки в размере 80% не только за февраль, но и за январь. И в-третьих, запрет на отторжение ценных бумаг нерезидентами без дифференциации этих нерезидентов. То есть заложниками стали все, включая инвесторов из стран, которые санкции не вводили.
Так что же скрывает ЦБ РФ? Ответ может показаться банальным – это неготовность к неожиданным санкциям ЕС. В первый день весны наличный рынок в Москве удалось "утихомирить", максимальные котировки на продажу доллара США упали с 200 до 180 рублей. Но, думаю, это все ненадолго, так как Центробанк вбрасывает в систему по 2,0-2,5 трлн рублей в день, и это только через рефинансирование.
1 марта на ММВБ курс достиг 109 рублей за доллар, но, тем не менее, котировки на продажу долларов по 130-180 с наличного рынка Москвы не исчезли, а значит, как только на рынок начнут действовать фундаментальные факторы, дорога к отметке 200,0 снова будет открыта.
Особую печаль для госкомпаний РФ вызовут санкции Швейцарии, т.к. до 80% товарного экспорта РФ проходит через счета именно в швейцарских банках. Так, буквально сразу после объявления о том, что Швейцария присоединится к санкциям ЕС, компания-оператор "Северного потока-2" объявила о том, что будет подавать на банкротство.
Источник: "Дело"
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