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ОККО увеличила объем продаж бензина одному покупателю Киеве и области до 50 литров. Дизель — без ограничений. Карта

05 марта 2022 | 17:15

На работающих на сегодня в Киеве и Киевской области АЗК OKKO увеличены лимиты продажи 92 и 95 бензина с 20 до 50 литров для одного клиента. Дизельное топливо продают снова без ограничений на заправках сети по всей Украине. Об этом сообщила пресс-служба ОККО. Статус работающих АЗК можно узнать, позвонив на горячую линию 0 800 501 101.


Используя карту, которая есть на официальном сайте компании, можно увидеть текущий статус работы АЗК сети ОККО.

Нажимая на конкретную заправку, можно увидеть режим работы, какое топливо есть в наличии, форму оплаты за заправку и ограничения на объем топлива, если таковой установлен в регионе.

Это сделано для того, чтобы пользователи могли лучше планировать свои маршруты передвижения по стране и получали весь необходимый сервис без дополнительных усилий.

Дизельное топливо продают снова без ограничений на заправках сети по всей Украине



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