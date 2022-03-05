ОККО увеличила объем продаж бензина одному покупателю Киеве и области до 50 литров. Дизель — без ограничений. Карта

05 марта 2022 | 17:15

На работающих на сегодня в Киеве и Киевской области АЗК OKKO увеличены лимиты продажи 92 и 95 бензина с 20 до 50 литров для одного клиента. Дизельное топливо продают снова без ограничений на заправках сети по всей Украине. Об этом сообщила пресс-служба ОККО. Статус работающих АЗК можно узнать, позвонив на горячую линию 0 800 501 101.

Используя карту, которая есть на официальном сайте компании, можно увидеть текущий статус работы АЗК сети ОККО. Нажимая на конкретную заправку, можно увидеть режим работы, какое топливо есть в наличии, форму оплаты за заправку и ограничения на объем топлива, если таковой установлен в регионе. Это сделано для того, чтобы пользователи могли лучше планировать свои маршруты передвижения по стране и получали весь необходимый сервис без дополнительных усилий. Дизельное топливо продают снова без ограничений на заправках сети по всей Украине



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :