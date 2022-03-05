Валютный курс: ожидания оптимистичны

05 марта 2022 | 17:19

В среду, 23 февраля, прошли последние полноценные торги на межбанке, когда курс гривны относительно доллара обновил минимумы февраля 2015 года. Нацбанк выходил на рынок с валютными интервенциями на продажу, однако это не помогло сдержать натиска спекулянтов.

Как напоминает в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, согласно постановлению НБУ, коммерческие банки будут теперь работать только на покупку иностранных валют. По этой причине не стоит ожидать существенного изменения официальных валютных курсов.

Торговая сессия среды завершилась на уровне 29,95 грн/$, курс евро вырос до отметки 33,41 грн/€.

На аукционе Минфина по размещению ОВГЗ в прошедший вторник наибольшим спросом пользовались бумаги с коротким сроком обращения. В госбюджет было привлечено 3,48 млрд грн. На фоне неудачного размещения на прошлой неделе, это весьма неплохой результат.

Тем не менее зарубежные инвесторы продолжают сокращать свои портфели в ОВГЗ. С начала года объем их вложений в данном активе снизился на 17,87 млрд грн – до 74,78 млрд.

Польша намерена оказать нашей стране финансовую помощь в сумме $1 млрд. Учитывая обещания МВФ, Всемирного банка, Великобритании и Канады есть все основания рассчитывать на преодоление данного локального валютного кризиса.