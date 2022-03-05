В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей

05 марта 2022 | 17:29

Російські війська в Ірпені підірвали евакуаційний потяг, який їхав забирати людей. Також окупанти підірвали залізничні колії.

Російські окупанти підірвали евакуаційний потяг і пошкодили залізничні колії в Ірпені, що біля Києва. Жертв немає.

Про це заявив мер Ірпеня Олександр Маркушин, повідомляє Суспільне.

"Він зійшов з колій, дві колії підірвали. Але він їхав порожній, він тільки їхав людей забирати. Машиніст, працівники потяга – усі живі, все нормально. Я прийняв екстрене рішення, щоб люди йшли на Романівку, і зараз ми організовуємо автобуси, щоб вивозили в Київ. Усі 1,5 тисячі людей ми сьогодні вивеземо, евакуація продовжується", — розповів Маркушин.

За його словами, біля Ірпеня накопичено близько 200 танків і БТР окупантів, за ніч захисники міста спалили 11 ворожих танків, є поранені.

Нагадаємо, що 3 березня з Ірпеня та прилеглих до міста територій евакуйовано залізницею більш ніж 1000 жінок і дітей.

4 березня загони Швидкого реагування Червоного Хреста спільно з місцевою владою, представництвом поліції та тероборони забезпечили супровід евакуаційних потягів з Ірпеня на Київщині. Вивезли близько 2 500 осіб, з яких більшість – це жінки та діти.