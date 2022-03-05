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206 батальйон тероборони разом з подружжям Порошенків евакуюють жінок і дітей з Ірпеня і Бучі
05 марта 2022 | 17:40
Людей перевозять до Києва на Центральний залізничний вокзал, звідки вони потягами поїдуть на захід України.
Бійці 206 батальйону територіальної оборони проводять евакуацію мешканців Ірпеня, Бучі та навколишніх населених пунктів. Разом з бійцями евакуацією займається подружжя Порошенків.
Усі автобуси 206 батальйону територіальної оборони, створеного на базі «Європейської Солідарності», який перебуває під шефством Петра Порошенка, беруть участь в евакуації населення з Ірпеня, Бучі та інших населених пунктів.
Сьогодні ще 400 жінок і дітей поїхали до столиці. Після цього автобуси 206 батальйону повернуться до Ірпеня, де продовжать евакуацію.
Людей перевозять до Києва на Центральний залізничний вокзал, звідки вони потягами поїдуть на захід України.
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