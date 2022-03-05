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Знищити тіла на місці: заступник міністра оборони РФ наказав вилучити в російських військових документи

05 марта 2022 | 17:43

Йдеться також про можливість поховання у братській могилі.


Заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко вимагає забрати в особового складу, який бере участь у війні в Україні, всі документи, що підтверджують особу, щоб приховати інформацію про втрати збройних сил Росії.

У листі, який цитує видання "Гордон", зазначається, що необхідно запобігти розповсюдженню інформації про втрати РФ через український Telegram-канал "Шукай своїх".

Криворучко вимагає "вилучити з 1 березня 2022 року в особового складу, який бере участь у "спеціальній операції" на території України, документи, що підтверджують особу (посвідчення, військові квитки, жетони)".

Також у документі є вимога "в найкоротші терміни" забезпечити евакуацію тіл загиблих, приховане вивезення їх у нічний час до пунктів постійної дислокації та поховання у братській могилі, у тому числі й у Білорусі, із присвоєнням номера. У разі неможливості зробити це заступник міністра вимагає "вжити заходів для їх знищення на місці".

 

 

 

 

Нагадаємо, що в Росії заблокували створений МВС України сайт «Шукай своїх» (200rf.com). Також інформацію про полонених і загиблих російських військових можна знайти в однойменному Telegram-каналі. Ресурси публікують фото та документи загиблих і полонених окупантів, щоб родичі могли їх знайти.

Також Державна дума Російської Федерації схвалила поправки про позбавлення волі до 15 років за "фейки про російську армію".



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