|
"Війна пішла не за планом Путіна", - Блінкен
05 марта 2022 | 17:56
Держсекретар США вважає, що Україна може перемогти.
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен впевнений, що Україна здатна перемогти у війні з Росією. Водночас він наголошує: ця війна пішла не за планом Путіна. Про це глава зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів заявив в інтерв'ю BBC.
"Якщо Москва має намір спробувати якось скинути уряд і встановити власний маріонетковий режим, 45 мільйонів українців так чи інакше відкинуть це", - зауважив Блінкен.
Водночас, за словами держсекретаря, наразі невідомо, скільки триватиме ця війна. Він вважає, що вона вже пішла не так, як планував президент Росії Володимир Путін.
За словами Блінкена, міжнародна спільнота зробить усе можливе, щоб допомогти Україні, а також чинити "сильний тиск на Росію, щоб вона припинила війну, яку розпочав Володимир Путін".
также читайте
[05.03.2022]
[05.03.2022]
[05.03.2022]
[05.03.2022]
|
по теме
Знищити тіла на місці: заступник міністра оборони РФ наказав вилучити в російських військових документи
05. 03. 2022 | 17:43
206 батальйон тероборони разом з подружжям Порошенків евакуюють жінок і дітей з Ірпеня і Бучі
05. 03. 2022 | 17:40
Людей перевозять до Києва на Центральний залізничний вокзал, звідки вони потягами поїдуть на захід України.
Президент ФІФА висловив свої співчуття з приводу загибелі українських футболістів
05. 03. 2022 | 17:35
Джанні Інфантіно звернувся до Андрія Павелка. Президент ФІФА Джанні Інфантіно надіслав листа із співчуттями на адресу президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, повідомляє пресслужба УАФ.
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
05. 03. 2022 | 17:29
Російські війська в Ірпені підірвали евакуаційний потяг, який їхав забирати людей. Також окупанти підірвали залізничні колії.
Валютный курс: ожидания оптимистичны
05. 03. 2022 | 17:19
В среду, 23 февраля, прошли последние полноценные торги на межбанке, когда курс гривны относительно доллара обновил минимумы февраля 2015 года. Нацбанк выходил на рынок с валютными интервенциями на продажу, однако это не помогло сдержать натиска спекулянтов.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»