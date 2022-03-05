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Неосуществимая задача

05 марта 2022 | 19:12 , Иван Лютый, ФБ

Уже очевидно, что основной целью для немытых в Украине была -- взять Киева. Для этого лапти сформировали три ударные группы. Одна на правом берегу со стороны Еблорусии. Остальные две на правом: направление Сум и направление Чернигова, где сейчас орки связаны боями. Все войска, которые прут на Сумы и Чернигов, предназначены не для этих городов. Они предназначены для полноценного штурма Киева. Полноценного, значит что-то на подобии штурма Харькова. С полноценными залпами РСЗО и массовыми наступлениями танковых групп.


Пока к Киеву добралась только группа, которая вышла из Еблорусии, которая уже перегнивает в украинском черноземе. Цель этой группы состояла в том, чтобы закрепить плацдарм недалеко от Киева. Это нужно для нормального продвижения войск и их управления в наступлении, налаживания логистической сети, обеспечения сохранности тыловых запасов. Именно с этой целью орки пытаются взять небольшие города с авиапортами. Тот же Васильков и Гостомель, например. Но снова и снова, что-то идет не так.
Взятие небольших городов подводит нас к второй задаче еблоруской группы: взятию пригородов Киева: Ирпеня и Бучи. То есть, эта вторая задача частично перекрывает цели, которые определены первой задачей, но за основную цель имеет именно блокировка Киева и взятие Киева в полноценную осаду. Таким образом, город останется без путей провизии, боеприпасов, пополнения живой силы. Третья цель этих суицидников – разведка боем. Загнать небольшую группу мяса, чтобы она успела передать информацию о количестве защитников, нашей технике, вооружении и тактике ведения обороны. Пока эта группа не выполнила ни одной из целей. И уверен не выполнит. ВСУ понимает, что эти самоубийцы хотят и знает, как реагировать на их конченные желания. ВСУ шинкуют их как капусту.
Ни один плацдарм не захвачен, пригороды наши, ибо ВСУ грамотно использует тактику "малых котлов". Это когда в город запускают небольшую группу орков, отрезают отход и начинают нежно снимать на видео. ВСУ вообще очень грамотно и с расстановкой подошли к делу. Уверен, об исскустве ведения войны ВСУ, будет снят не один фильм.
Но это будет потом, а сейчас, на 10 день полномасштабной войны можно констатировать: основная задача взять Киев за два дня, потерпела крах, с кучей сожженной техники и горой трупов. В первую очередь ВСУ наносят достаточно жесткий ответ российскому агрессору на всех фронтах. Противник двигается рывками, а тыл вообще не подконтролен. Войска орков скованы в маневре, пройти можно только по асфальту, да, и с логистикой -- жопа. Это развязывает руки ВСУ. Вражеская техника уничтожается как в тире. Все подходы к Киеву со стороны Еблорусии завалены сожженной техникой противника, что создает большие трудности идти дальше на Киев. Разбежавшийся личный состав орков по лесопосадкам, методично и монотонно выкашивается нашими разведгруппами.
Так что, прорыв противника это не повод для паники, а удовольствие от охоты. Союзники поставляют настолько точную инфу о передвижении колонн орков и ДРГ,что ВСУ только и остаётся ждать в условленном месте и времени. Орки не понимают, почему все их секретные передвижения как на ладони. Они только собираются куда-либо, а ВСУ уже там устраивают жах и лють. Им легче было бы спалить технику, а личный состав расстрелять на месте, у себя запаребриком.
На данный момент боевой техники не хватает, а личный состав деморализован.
Если брать в целом, то большинство экземпляров военной техники, которая участвует в параде на 9 мая на Красной площади, уничтожена или захвачена бойцами ВСУ, как трофеи. ВСУ разрушили основную скрепу о величии и непобедимости российской армии и отменили день победобесия.
Это не может не радовать.


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