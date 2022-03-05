|
Неосуществимая задача
05 марта 2022 | 19:12 , Иван Лютый, ФБ
Уже очевидно, что основной целью для немытых в Украине была -- взять Киева. Для этого лапти сформировали три ударные группы. Одна на правом берегу со стороны Еблорусии. Остальные две на правом: направление Сум и направление Чернигова, где сейчас орки связаны боями. Все войска, которые прут на Сумы и Чернигов, предназначены не для этих городов. Они предназначены для полноценного штурма Киева. Полноценного, значит что-то на подобии штурма Харькова. С полноценными залпами РСЗО и массовыми наступлениями танковых групп.
Пока к Киеву добралась только группа, которая вышла из Еблорусии, которая уже перегнивает в украинском черноземе. Цель этой группы состояла в том, чтобы закрепить плацдарм недалеко от Киева. Это нужно для нормального продвижения войск и их управления в наступлении, налаживания логистической сети, обеспечения сохранности тыловых запасов. Именно с этой целью орки пытаются взять небольшие города с авиапортами. Тот же Васильков и Гостомель, например. Но снова и снова, что-то идет не так.
Взятие небольших городов подводит нас к второй задаче еблоруской группы: взятию пригородов Киева: Ирпеня и Бучи. То есть, эта вторая задача частично перекрывает цели, которые определены первой задачей, но за основную цель имеет именно блокировка Киева и взятие Киева в полноценную осаду. Таким образом, город останется без путей провизии, боеприпасов, пополнения живой силы. Третья цель этих суицидников – разведка боем. Загнать небольшую группу мяса, чтобы она успела передать информацию о количестве защитников, нашей технике, вооружении и тактике ведения обороны. Пока эта группа не выполнила ни одной из целей. И уверен не выполнит. ВСУ понимает, что эти самоубийцы хотят и знает, как реагировать на их конченные желания. ВСУ шинкуют их как капусту.
Ни один плацдарм не захвачен, пригороды наши, ибо ВСУ грамотно использует тактику "малых котлов". Это когда в город запускают небольшую группу орков, отрезают отход и начинают нежно снимать на видео. ВСУ вообще очень грамотно и с расстановкой подошли к делу. Уверен, об исскустве ведения войны ВСУ, будет снят не один фильм.
Но это будет потом, а сейчас, на 10 день полномасштабной войны можно констатировать: основная задача взять Киев за два дня, потерпела крах, с кучей сожженной техники и горой трупов. В первую очередь ВСУ наносят достаточно жесткий ответ российскому агрессору на всех фронтах. Противник двигается рывками, а тыл вообще не подконтролен. Войска орков скованы в маневре, пройти можно только по асфальту, да, и с логистикой -- жопа. Это развязывает руки ВСУ. Вражеская техника уничтожается как в тире. Все подходы к Киеву со стороны Еблорусии завалены сожженной техникой противника, что создает большие трудности идти дальше на Киев. Разбежавшийся личный состав орков по лесопосадкам, методично и монотонно выкашивается нашими разведгруппами.
Так что, прорыв противника это не повод для паники, а удовольствие от охоты. Союзники поставляют настолько точную инфу о передвижении колонн орков и ДРГ,что ВСУ только и остаётся ждать в условленном месте и времени. Орки не понимают, почему все их секретные передвижения как на ладони. Они только собираются куда-либо, а ВСУ уже там устраивают жах и лють. Им легче было бы спалить технику, а личный состав расстрелять на месте, у себя запаребриком.
На данный момент боевой техники не хватает, а личный состав деморализован.
Если брать в целом, то большинство экземпляров военной техники, которая участвует в параде на 9 мая на Красной площади, уничтожена или захвачена бойцами ВСУ, как трофеи. ВСУ разрушили основную скрепу о величии и непобедимости российской армии и отменили день победобесия.
Это не может не радовать.
также читайте
[26.01.2022]
[08.01.2022]
|
по теме
Денежная арифметика. Как на самом деле обстоят дела с валютными резервами России
05. 03. 2022 | 17:09 , Валерий Шапран, украинский экономист
Однако мнения экспертов все же разошлись. Одни подозревают ЦБ в false-reporting, другие предполагают, что быстро продать золото даже на 30 млрд долларов без большого дисконта к мировой цене не получится. Интересен и тот факт, что страницу с более подробной информацией о ЗВР Центробанк со своего сайта не удалил, но оставил там только старые данные. В совокупности санкции США, Японии, Великобритании и ЕС заморозили примерно 400-420 млрд долларов активов ЦБ.
Путин и окончательное решение украинского вопроса
04. 03. 2022 | 08:32 , Олег Ельцов. ТЕМА
Несколько дней назад на РИА-новости появилась публикация специального обученного кремлевского пропагандиста Петра Окопова «Наступление России и нового мира». Однако, вскоре статья исчезла с сайта. Возможно, российская власть увидела в собственном тексте свое обличье и испугалась самой себя.
Гроші укролігархів в Швейцарії: історія, запізніла на 21 рік
21. 02. 2022 | 14:22 , ТЕМА
Слідство.інфо розкрило страшну банківську таємницю про рахунки українських олігархів в швейцарському банку. Ми уважно прочитали текст й дійшли висновку, що інформація запізніла на 21 рік. Рівно стільки нині виповнюється тексту журналіста Олега Єльцова, який він опублікував 2001 року про арешт в Швейцарії сотень мільйонів на рахунках українських політиків. Принаймні один з «постраждалих» нині обіймає міністерську посаду. Отже, читаємо коротке викладення творчого доробку «Слідства.інфо», оприлюднене «УП», а потім – текст «України кримінальної», надрукований 21 рік тому. Що цікаво: тодішня публікація спричинила судові позови до автора Єльцова чотирьох укрчиновників, а один з позивачів Павло Рябікін в залі суду погрожував авторові «поравати журналіста як бобік ганчірку». Ясна річ, наш незалежний суд встав на бік олігархів. Проте Єльцов чудово почувається, а Рябікін робить успішну кар’єру в органах влади. Але ж рукописи не горять…
“В Украине на карту поставлено будущее всего человечества”
14. 02. 2022 | 09:19
Величайшим политическим достижением человечества был отказ от войны, но сейчас оно оказалось под угрозой, считает известный футуролог Юваль Ной Харари.
Конвой свободы: миллионы канадцев выступают против «нового порядка»
07. 02. 2022 | 15:41 , Олег Ельцов. ТЕМА
В Канаде – массовые выступления по всей стране против правительства Трюдо, антивирусного террора и попыток организовать "новый порядок" в масштабах всей планеты. Участники не просто требуют отменить принудительные и противозаконные мероприятия по сдерживанию пандемии, они защищают свою свободу и призывают сограждан не делиться по воле политиков на "ваксов" и "антиваксов". Эта история совсем не про вирус. А на сетевых ресурсах "Конвоя" участники выступлений говорят о том, что пора выставить счет правительству за бюджетные миллионы, потраченные на "бесплатную" вакцинацию. А еще прямо рекомендуют организаторам коронапсихоза засунуть себе в дупу "новый порядок", который они пытаются насадить по всему миру.
06 марта 2022
[20:45]
[17:43]
[17:40]
[17:15]
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»