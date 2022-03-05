"Аэрофлот" отлетался

05 марта 2022 | 20:45

«Аэрофлот», опасаясь ареста своих самолетов лизингодателями, с 8 марта отменил все международные рейсы. В самой компании решение объяснили «обстоятельствами, препятствующими выполнению полетов».

Крупнейшая в мире ирландская лизинговая компания AerCap имеет права на 96 бортов «Аэрофлота»(это порядка 50% от его парка). Кроме того, арестных требований можно ждать от японской SMBC Aviation Capital и ирландских CDB Aviation Lease Finance и Avolon.

Но не все в «Аэрофлоте» завязано на заграницу. Например, 67 самолетов группы (помимо собственно «Аэрофлота» туда входят авиакомпании «Россия» и «Победа») принадлежат «ВТБ Лизингу». Есть у авиакомпании лизинговые отношения с

ГТЛК, ВЭБом, «ПСБ Лизингом» и «Сберлизингом». Очевидно, что на этом направлении уже российское правительство будет решать, кому и сколько может заплатить «Аэрофлот». Но кого-то из своих кредиторов «Аэрофлоту» теперь уже точно придётся простить.