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"Аэрофлот" отлетался
05 марта 2022 | 20:45
«Аэрофлот», опасаясь ареста своих самолетов лизингодателями, с 8 марта отменил все международные рейсы. В самой компании решение объяснили «обстоятельствами, препятствующими выполнению полетов».
Крупнейшая в мире ирландская лизинговая компания AerCap имеет права на 96 бортов «Аэрофлота»(это порядка 50% от его парка). Кроме того, арестных требований можно ждать от японской SMBC Aviation Capital и ирландских CDB Aviation Lease Finance и Avolon.
Но не все в «Аэрофлоте» завязано на заграницу. Например, 67 самолетов группы (помимо собственно «Аэрофлота» туда входят авиакомпании «Россия» и «Победа») принадлежат «ВТБ Лизингу». Есть у авиакомпании лизинговые отношения с
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