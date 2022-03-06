ТЕМА

Русским нечем улетать из Египта

06 марта 2022 | 07:26

Борт "Уральских авиалиний" задержан в Шарм-эш-Шейхе из-за заявки лизингодателя, заявили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией.


Борт U6 1886 должен был вылететь в субботу в Домодедово. Пролет российского борта должен был пройти над территорией Кипра.



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