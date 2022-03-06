ТЕМА

Украина выбивает из Запада истребители

06 марта 2022 | 07:31

США изучают сделку, по условиям которой Польша может предоставить Украине "советские самолеты", взамен получив от США американские истребители F-16, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.


По ее данным, в субботу Зеленский пообщался онлайн с членами конгресса США и призвал оказать Украине содействие в получении военной помощи, особенно "истребителей российского производства, на которых украинские пилоты могут летать".

По словам источников газеты, лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл спросил Зеленского, что ему наиболее необходимо, на что тот ответил, что нужны истребители. Зеленский также упомянул об установлении над Украиной бесполетной зоны, но, по словам источника, сказал через переводчика: "Если вы не можете этого сделать, по крайней мере достаньте мне самолеты".



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