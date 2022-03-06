ТЕМА

Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України

06 марта 2022 | 07:48

"Нашими суддями будуть не майбутні історики, а народ України".


Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся до світових лідерів із закликом надати нові гарантії того, що "жахливе" вторгнення Росії в Україну не досягне мети.

Джонсон виклав план із шести пунктів, один із яких – швидке зміцнення оборони в країнах НАТО.

У статті в New York Times прем'єр-міністр сказав, що "нашим суддею будуть не майбутні історики, а народ України", пише ВВС.

"Путін повинен зазнати поразки, і його поразка в цьому акті агресії повинна бути видима. Нашими суддями будуть не майбутні історики, а народ України", – пише британський прем'єр.

За його словами, "недостатньо висловити нашу підтримку міжнародному порядку, заснованому на правилах, – ми повинні захищати його від постійних спроб переписати правила за допомогою військової сили".

Російське вторгнення засудила 141 країна на надзвичайній сесії Генеральної Асамблеї ООН цього тижня. А 39 країн, координованих Великобританією, подали найбільше в історії звернення про воєнні злочини до Міжнародного кримінального суду.

Але Джонсон збирається закликати світових лідерів докласти нових і згуртованих зусиль, щоб зупинити президента Росії Володимира Путіна, сказано в заяві Даунінг-стріт.

У своєму плані з шести пунктів для підтримки тиску на Путіна прем'єр-міністр пропонує наступне:

  • Світові лідери повинні мобілізувати "міжнародну гуманітарну коаліцію" для України
  • Вони також мають підтримати Україну "в її зусиллях забезпечити власну самооборону"
  • Економічний тиск на Росію слід посилити
  • Міжнародне співтовариство має протистояти "повзучій нормалізації" Росією своїх дій в Україні
  • Дипломатичні рішення щодо війни мають виконуватися, але лише за повної участі законного уряду України
  • У країнах НАТО має бути "швидка кампанія з посилення безпеки та стійкості".

Очікується, що найближчими днями Джонсон обговорить свій план із західними лідерами.

У понеділок він зустрінеться з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, а наступного дня прийме лідерів Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини – країн Вишеградської четвірки.

За словами Даунінг-стріт, ці країни вже переживають гуманітарну кризу: лише за 10 днів війн з України в сусідні країни виїхали 1,4 мільйона людей.

Джонсон сказав: "Світ усе бачить".

Тим часом міністр оборони Бен Воллес попередив Путіна не "випробовувати" Великобританію.

В інтерв'ю Sunday Telegraph Воллес сказав: "Історія переповнена авторитарними лідерами, які недооцінюють Захід і Сполучене Королівство. Він явно недооцінив міжнародне співтовариство".

"Якщо ми будемо триматися разом і відмовитися від залякування, я вірю, що він зазнає невдачі", – додав Воллес.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

Чили, остров Чилое. Здесь самые большие отливы в мире.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100