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Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
06 марта 2022 | 07:48
"Нашими суддями будуть не майбутні історики, а народ України".
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся до світових лідерів із закликом надати нові гарантії того, що "жахливе" вторгнення Росії в Україну не досягне мети.
Джонсон виклав план із шести пунктів, один із яких – швидке зміцнення оборони в країнах НАТО.
У статті в New York Times прем'єр-міністр сказав, що "нашим суддею будуть не майбутні історики, а народ України", пише ВВС.
"Путін повинен зазнати поразки, і його поразка в цьому акті агресії повинна бути видима. Нашими суддями будуть не майбутні історики, а народ України", – пише британський прем'єр.
За його словами, "недостатньо висловити нашу підтримку міжнародному порядку, заснованому на правилах, – ми повинні захищати його від постійних спроб переписати правила за допомогою військової сили".
Російське вторгнення засудила 141 країна на надзвичайній сесії Генеральної Асамблеї ООН цього тижня. А 39 країн, координованих Великобританією, подали найбільше в історії звернення про воєнні злочини до Міжнародного кримінального суду.
Але Джонсон збирається закликати світових лідерів докласти нових і згуртованих зусиль, щоб зупинити президента Росії Володимира Путіна, сказано в заяві Даунінг-стріт.
У своєму плані з шести пунктів для підтримки тиску на Путіна прем'єр-міністр пропонує наступне:
Очікується, що найближчими днями Джонсон обговорить свій план із західними лідерами.
У понеділок він зустрінеться з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, а наступного дня прийме лідерів Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини – країн Вишеградської четвірки.
За словами Даунінг-стріт, ці країни вже переживають гуманітарну кризу: лише за 10 днів війн з України в сусідні країни виїхали 1,4 мільйона людей.
Джонсон сказав: "Світ усе бачить".
Тим часом міністр оборони Бен Воллес попередив Путіна не "випробовувати" Великобританію.
В інтерв'ю Sunday Telegraph Воллес сказав: "Історія переповнена авторитарними лідерами, які недооцінюють Захід і Сполучене Королівство. Він явно недооцінив міжнародне співтовариство".
"Якщо ми будемо триматися разом і відмовитися від залякування, я вірю, що він зазнає невдачі", – додав Воллес.
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