У Маріуполі тисячі поранених мирних жителів, - мер

06 марта 2022 | 07:50

Шостий день не припиняються авіаудари.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів в інтерв'ю, що в місті поранено тисячі мирних жителів.

За словами Бойченка, якщо в перші п'ять днів війни в Маріуполі поранені і вбиті «вимірювалася десятками і одиницями», на восьмий день – сотнями, «то зараз вже, на жаль, тисячами». Що стосується вбитих, то підрахувати їхню кількість поки що неможливо через постійні авіаудари.

«Убитих підрахувати, на жаль, дуже складно. Не хотілося б, знаєте, говорити про таку страшну війну і такі страшні цифри, але вони дійсно жахають... Чому неможливо підрахувати? Шостий день не припиняються авіаудари, не припиняється артобстріл. Навіть немає можливості вийти і подивитися на тих людей, які тобі дорогі. Наприклад, я посилав наших працівників ДСНС, щоб вони перевірили, як там моя бабуся, як там моя мама, як там мій брат із сім'єю, які сидять у підвалі десяту добу», – говорить Бойченко.

Він зазначив, що оскільки росіянам не вдалося за п'ять днів узяти місто штурмом, "нас почали засипати авіабомбами", "градами", бити з гаубиць по мирних житлових кварталах".

Нагадаємо, росіяни обіцяли відкрити гуманітарний коридор для мешканців Маріуполя, але не припинили обстрілів і авіабомбардувань. Містяни сидять у підвалах, у них закінчуються їжа та ліки, мобільний зв'язок переважно не працює.