3000 американських добровольців готові воювати за Україну

06 марта 2022 | 07:52

"Власні демократичні права американців будуть під загрозою, якщо Росія зможе перемогти"

Три тисячі американських добровольців готові долучитись до служби в міжнародному батальйоні на боці України.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на представника посольства України у Вашингтоні.

Своє бажання воювати в іноземному легіоні, про створення якого заявили ще в кінці лютого, висловлюють люди переважно з пострадянських країн — Грузії та Білорусі.

Серед американських добровольців — ветерани з 20-річним стажем.

"Зі мною в Іраку був солдат родом з України, — розповів "Голосу Америки" Метью Паркер, американський ветеран, який 22 роки прослужив у Сухопутних військах ЗС США. — Він став американським громадянином, пішов в армію США і розповів мені про свій дім. Він розповів мені про свою родину та про те, як вони пишаються. Пам’ятаю, як він розповідав мені про свою молодшу сестричку. Тепер… хочеться думати, що, їдучи в Україну, я, можливо, захищаю його матір, або його молодшу сестричку, або його дім. Можливо, таким чином я трохи віддячу йому за його службу".

Для Паркера боротьба в Україні – це більше, ніж оборона однієї центральноєвропейської країни, яка зазнала неспровокованого нападу більшого сусіда. Як і багато волонтерів, він вважає, що власні демократичні права американців будуть під загрозою, якщо Росія зможе перемогти.

Нагадаємо, 27 лютого президент Зеленський закликав усіх іноземців, які хочуть захистити безпеку в Європі, приєднатися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

28 лютого Іноземний легіон добровольців було сформовано. Того ж дня президент України підписав указ №82/2022 про запровадження безвізового режиму для іноземців, які допомагатимуть захищати Україну від російської агресії.