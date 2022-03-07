ТЕМА

Польша не даст Украине истребители

07 марта 2022 | 15:47

Самолеты советского производства МИГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.


"Польша не будет посылать свои истребители в Украину и не даст разрешения на использование своих аэродромов", - сообщил в воскресенье, 6 февраля, офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA.


В сообщении отмечается, что власти Польши "оказывают существенную помощь в других областях". В твите также содержится ссылка на информацию Генштаба вооруженных сил Польши, согласно которой все польские самолеты МИГ-29 находятся на своих базах, кроме того, они маркированы знаком ВВС Польши в цветах красно-белого государственного флага.

Ранее во многих СМИ были распространены новости о том, что Польша готова передать Украине МИГи советского производства, за что получит в обмен истребители типа F-16 из США. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Молдове, подтвердил, что между Вашингтоном и Варшавой ведутся активные переговоры на тему самолетов, которые Польша могла бы предоставить Украине, однако никаких планов и сроков по этому поводу не выработано.

DW



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