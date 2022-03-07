ТЕМА

СБУ: у русских - массовое дезертирство

07 марта 2022 | 16:02

Служба безопасности Украины сообщает о массовом дезертирстве среди российских военных.


"Дезертирство среди оккупантов становится массовым – захватчики бегут из войска даже по дороге в Украину", — говорится в сообщении СБУ.

По информации украинской спецслужбы, о массовых фактах дезертирства рассказал пленный российский техник.

"Его главной задачей был вывоз неисправных боемашин РФ с украинской территории. Он совершил несколько "ходок" из Крыма в Херсонскую и Николаевскую области и прекрасно видел масштабы дезертирства", — говорится в сообщении.

В СБУ сообщают, что, по словам пленного российского техника, много российских военных убегает по дороге и даже российская ФСБ, офицеры которой прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группе, самоустраняются, не давая конкретных задач.

"Чем больше таких "прозрений" в головах оккупантов, тем ближе конец войны", — подчеркивается в сообщении СБУ.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

World Press Photo Фотография года 2008 Энтони Суо (Anthony Suau), США, для Time. Экономика США в кризисе: Офицер полиции Роберт Кол должен удостовериться, что после выселения за неуплату по ипотеке жильцы действительно выехали. Кливленд, Огайо, 26 марта

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100