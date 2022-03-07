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Для русских пленных готовят лагеря

07 марта 2022 | 16:04

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович. Он рассказал, в каких условиях содержатся российские военнопленные.


Российской Федерации, количество которых увеличивается ежедневно.

"Они находятся - часть в удержании передовых подразделений, которые трудно вывести из-за продолжения боев, другая часть находится в содержании центральных органов власти, еще часть находится в разных местах в областях. Мы уже организуем централизованное содержание пленных согласно законам Женевской конвенции, которых, кстати, достаточно много, и эти условия не просты для организации. Но речь уже о лагерях, потому что для такого количества военнопленных необходимо создавать лагеря", — сказал Алексей Арестович.

Он добавил, что уже не удается удерживать российских военных и пособников РФ как задержанных или арестованных, поэтому возникла такая необходимость в создании лагерей.

При этом советник руководителя ОП не назвал точную цифру военнопленных. Известно только, что их количество увеличивается ежедневно.

Напомним, советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал список из части российских военнопленных в Украине, призвав их матерей приезжать в Киев за ними.



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