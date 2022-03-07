В Интернациональном легионе теробороны начало работу спецподразделение военной разведки

07 марта 2022 | 16:07

В рамках Интернационального легиона территориальной обороны Украины создано специальное подразделение, которое уже выполняет боевые задачи для Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом говорится в сообщении управления в Facebook.

"Спецподразделение уже приступило к выполнению боевых задач по противодействию российской агрессии. Начальник ГУР Минобороны бригадный генерал Кирилл Буданов благодарит каждого из бойцов за намерение защищать украинскую землю, наших людей, женщин, детей, наше государство", — сказано в нем.

По словам Буданова, в нынешнее тяжелое время любая помощь Украине на вес золота и она высоко ценит "дружеское и братское плечо, подставленное в трудную минуту".

Напомним, что, по данным украинских властей, на сегодня изъявили желание воевать в рядах легиона более 20 тысяч добровольцев и ветеранов из 52 стран мира. Это преимущественно опытные бойцы, участвовавшие во многих миротворческих кампаниях в разных частях мира.

Президент Владимир Зеленский объявил о создании подразделения из иностранных добровольцев 27 февраля, три дня спустя после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину.

На следующий день глава государства подписал указ о временном введении с 1 марта безвизового режима для иностранцев желающих вступить в Интернациональный легион, кроме граждан РФ.