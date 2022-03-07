|
В Интернациональном легионе теробороны начало работу спецподразделение военной разведки
07 марта 2022 | 16:07
В рамках Интернационального легиона территориальной обороны Украины создано специальное подразделение, которое уже выполняет боевые задачи для Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом говорится в сообщении управления в Facebook.
"Спецподразделение уже приступило к выполнению боевых задач по противодействию российской агрессии. Начальник ГУР Минобороны бригадный генерал Кирилл Буданов благодарит каждого из бойцов за намерение защищать украинскую землю, наших людей, женщин, детей, наше государство", — сказано в нем.
По словам Буданова, в нынешнее тяжелое время любая помощь Украине на вес золота и она высоко ценит "дружеское и братское плечо, подставленное в трудную минуту".
Напомним, что, по данным украинских властей, на сегодня изъявили желание воевать в рядах легиона более 20 тысяч добровольцев и ветеранов из 52 стран мира. Это преимущественно опытные бойцы, участвовавшие во многих миротворческих кампаниях в разных частях мира.
Президент Владимир Зеленский объявил о создании подразделения из иностранных добровольцев 27 февраля, три дня спустя после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину.
На следующий день глава государства подписал указ о временном введении с 1 марта безвизового режима для иностранцев желающих вступить в Интернациональный легион, кроме граждан РФ.
также читайте
[07.03.2022]
[07.03.2022]
[07.03.2022]
[07.03.2022]
|
по теме
Держприкордонслужба закликає українців їхати до ЄС не через Польщу
07. 03. 2022 | 16:30
Держприкордонслужба закликала українців, які прямують до країн ЄС, обирати для в’їзду не Польщу, оскільки саме там пункти пропуску найбільш завантажені, повідомляє Українська правда.
Данилов: ви прийшли на нашу землю – ми прийдемо до вас
07. 03. 2022 | 16:29
Через руйнівну війну Росії проти України російських військових злочинців чекає трибунал. Українська сторона попереджає, що вони ніде не зможуть сховатися. Про це, із посиланням на соцмережу секретаря РНБО Олексія Данилова, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.
ВО "Свобода" повідомила про загибель екснардепа у бою з окупантами
07. 03. 2022 | 16:27
У бою під Києвом загинув народний депутат України VIII скликання від ВО "Свобода" Олександр Марченко, повідомляє Українська правда.
Россия в шаге от дефолта
07. 03. 2022 | 16:16
Агентство Moody’s изменило суверенный кредитный рейтинг РФ с B3 в Ca – теперь Россию отделяет только одна строчка от дефолта. Об этом идет речь в сообщении на сайте Moody’s. Кроме того, России присвоен кредитный рейтинг Ca с отрицательным прогнозом. Обязательства с таким рейтингом очень спекулятивны и, вероятно, в процессе или очень близки к дефолту, с малой перспективой возврата основной суммы и процентов.
США качнули рубль вниз одним намеком
07. 03. 2022 | 16:13
Российский рубль утром 7 марта рухнул сразу на 10%, подешевев до 138 рублей за доллар. Этому поспособствовали новости о том, что США рассматривают варианты отказа от российской нефти, а именно эмбарго на импорт. Об этом сообщает издание The Bell.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»