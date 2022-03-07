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ВСУ отбили аэропорт Николаева, российская армия разбежалась, — Ким

07 марта 2022 | 16:09

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что Вооруженные Силы Украины 7 марта отбили у оккупантов Николаевский международный аэропорт. "Аэропорт наш. Мы выбили. Устраиваемся там поудобнее", — сказал Ким.


Захватчики подходили к аэропорту с разных сторон и пытались удержать свои позиции. При этом украинские военные слаженно и быстро отбили все оккупационные войска и вернули контроль над аэропортом.

Российские захватчики уже несколько дней тщетно пытались закрепиться вблизи Николаева. 5 марта ВСУ выбили из города российские войска. 

Тогда губернатор Николаева сообщал, что захвачено много трофейной техники, которая стоит, спрятанная по кустам по Николаевской области. Среди трофеев  три "шилки", "Тигр", 2 БМП, три танка, ЗИЛы. Эту технику планируют использовать как диверсионную.

Ночью 7 марта российская армия решила обстрелять мирных жителей города из систем залпового огня. Из-за обстрелов часть города осталась без теплоснабжения. По данным ОКП "Николаевоблтеплоэнерго", временно приостановлена работа 4 котельных. 



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