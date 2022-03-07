США качнули рубль вниз одним намеком

07 марта 2022 | 16:13

Российский рубль утром 7 марта рухнул сразу на 10%, подешевев до 138 рублей за доллар. Этому поспособствовали новости о том, что США рассматривают варианты отказа от российской нефти, а именно эмбарго на импорт. Об этом сообщает издание The Bell.

Американские СМИ, в частности Bloomberg и телеканал NBC, сообщали, что администрация Байдена рассматривает возможность запрета импорта российской нефти в США без участия союзников в Европе.

"Мы ведем чрезвычайно активные обсуждения с европейскими партнерами о запрете импорта российской нефти в наши страны, с учетом, естественно, поддержания постоянного глобального предложения нефти", — рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По состоянию на 13:30 7 марта на рынке Forex курс доллара достиг уже 140 рублей, евро — 150 рублей.

Что касается гривни, то после начала войны украинская национальная валюта начала терять свои позиции, однако вскоре стабилизировалась, хотя курс доллара по-прежнему высокий.

По состоянию на начало второй недели войны доллар на "черном" рынке Украины подорожал в среднем до 33-39 грн/$. А уже 7 марта курс национальной валюты в обменниках — 32-37 грн/$.

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев подчеркивает, что есть причины для стойкости гривни.

"И это понятно, уровень поддержки нашей страны на международной арене, золотовалютные резервы НБУ и слаженность работы нашей системы убеждает, что наша гривня не из тех, кто сдается и худеет на нервах", — написал Гетманцев в Facebook, комментируя курс гривни и рубля.

С 24 февраля межбанк в Украине работает в особом режиме военного времени. Все операции в иностранных валютах проходят исключительно с участием НБУ. Коммерческие банки получают экстренное рефинансирование от регулятора, а инфраструктура системы электронных платежей (СЭП) перенесена в западные регионы Украины. Такая слаженная система обеспечивает гривне стойкость.