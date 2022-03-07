ТЕМА

Россия в шаге от дефолта

07 марта 2022 | 16:16

Агентство Moody’s изменило суверенный кредитный рейтинг РФ с B3 в Ca – теперь Россию отделяет только одна строчка от дефолта. Об этом идет речь в сообщении на сайте Moody’s. Кроме того, России присвоен кредитный рейтинг Ca с отрицательным прогнозом. Обязательства с таким рейтингом очень спекулятивны и, вероятно, в процессе или очень близки к дефолту, с малой перспективой возврата основной суммы и процентов.


Самый низкий возможный рейтинг по оценке агентства – С, и его получают эмитенты, объявившие дефолт.

Снижение рейтингов обусловлено потерей контроля за резервами Центрального банка России, что ограничит трансграничные платежи, в том числе за обслуживание долга по государственным облигациям.
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