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ВО "Свобода" повідомила про загибель екснардепа у бою з окупантами
07 марта 2022 | 16:27
У бою під Києвом загинув народний депутат України VIII скликання від ВО "Свобода" Олександр Марченко, повідомляє Українська правда.
За даними Олега Тягнибока, Марченко загинув у бою з окупантами в Пущі Водиці.
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