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Данилов: ви прийшли на нашу землю – ми прийдемо до вас
07 марта 2022 | 16:29
Через руйнівну війну Росії проти України російських військових злочинців чекає трибунал. Українська сторона попереджає, що вони ніде не зможуть сховатися. Про це, із посиланням на соцмережу секретаря РНБО Олексія Данилова, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.
"Переконаний, що майбутній трибунал над російськими злочинцями стане показовим як для всього світу, так і для самої Росії, оскільки війна з Україною, крім усього іншого, запустила процес ліквідації самого путінського режиму", - зазначив він.
Він також підкреслив, що український народ "перемолов не одну імперію" і від цього став тільки міцнішим і витривалішим.
"Ви вбиваєте наших дітей, жінок, літніх людей! Ми всіх і все пам'ятаємо, нікого і ніколи не забудемо! Ви ніде не сховаєтеся: ні за парканами ваших будинків, ні на віллах в Майямі, ні на яхті на Сейшелах або в бункері на Уралі. Знайдемо і прийдемо або як за Ейхманом, або як за Бен Ладеном. Ваші злочини в документах, а пам'ять про них розпеченим залізом в серцях. У наших списках і ті, хто віддавав накази, і ті, хто їх виконував - наводив приціл ракетного удару по наших мирних містах. Ви прийшли на нашу землю і в наші сім'ї - ми прийдемо до вас", - додав Данилов.
Зазначимо, Усама Бен Ладен - це міжнародний терорист, засновник "Аль-Каїди" (взяла відповідальність за теракти 11 вересня 2001 року в США), був ліквідований в 2011 році американськими військовими в Пакистані.
Адольф Ейхман - німецький оберштурмбанфюрер СС, відповідав за "вирішення єврейського питання", в 1960 році був викрадений агентами "Моссада" і страчений в Ізраїлі.
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