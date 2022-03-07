Держприкордонслужба закликає українців їхати до ЄС не через Польщу

07 марта 2022 | 16:30

Держприкордонслужба закликала українців, які прямують до країн ЄС, обирати для в’їзду не Польщу, оскільки саме там пункти пропуску найбільш завантажені, повідомляє Українська правда.

За даними прикордонників, за останню добу західний кордон України перетнули 16 тисяч автомобілів і майже 134 тисячі осіб, з них 117 тисяч - на виїзд, при цьому 84 тисячі - через пункти пропуску на кордоні з Польщею.

"Кількість людей, що очікують на перетин кордону залишається досить значною. Закликаємо усіх: до ЄС можна потрапити не лише через українсько-польський кордон! На кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, а також з Молодовою пункти пропуску майже порожні або завантажені мінімально" , - зауважують прикордонники.

Перевірити ситуацію можна на сторінці﻿ Західного регіонального управління ДПСУ, де обіцяють оновлювати інформацію кожні три години.