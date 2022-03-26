Шойгу вместо Путина. В ожидании нового лидера или нового диктатора?

26 марта 2022 | 08:48

Сергей Шойгу, по некоторым данным, может осуществить госпереворот в России

Владимир Путин появился на политическом горизонте как-то неожиданно, незаметно. Такое его стремительное продвижение к Олимпу было для многих непонятным, необъяснимым. Но в стране с тоталитарным режимом это водружение на государственный трон должно было пройти помпезно, но вместе с тем – без лишнего шума и пыли. Ну, пришел Царь – и пришел, значит – так надо. В России, которая на тот момент еще не успела вдохнуть воздух свободы и демократии, жила в полустрахе – такое появление новопосаженного лидера было делом техники. Тогда уже, зная характер Владимира Путина, было понятно, что в России как на дрожжах будет стремительно возрастать диктатор. Очень быстро свобода мысли, слова, волеизъявления в России стали болевыми точками и ощущениями для мыслящих и прогрессивных граждан. Страх за собственную жизнь сковал население большой страны.

Владимир Путин еще больше усилил так называемый азиатский тип развития экономики (когда средства со всей огромной страны концентрируются в руках правящей верхушки в больших городах, а бедность населения малых городов никого не интересует).

В противовес Путину Сергей Шойгу выростал и формировался не только как военный, но и как политический лидер, на глазах у всех нас. Внешне – полная противоположность Путина. Улыбчивый, с обманчиво мягкой манерой риторики, простой с вид парень – все это вселяло в людей не только огромную симпатию к Шойгу, но и постепенно формировало огромное подсознательное доверие ему и его действиям.

А теперь – о психологических факторах и особенностях самодостаточного человека (я говорю о Шойгу).

Мы прекрасно знаем, что Шойгу до последнего времени был самым приближенным в Путину человеком. Они вместе были не только на службе, но и на отдыхе — ездили на охоту и рыбачили в Сибири, вели откровенные разговоры с глазу на глаз. Президент-диктатор прислушивался к мнению, пожалуй, единственного человека – Сергея Кужугетовича, известного «ястреба», т.е. сторонника силовых методов решения «проблем». Впрочем и последний постоянно вторил все посылам и месседжам Путина.

Да, Шойгу как ученик-отличник заученно повторял нарративы своего президента о демилитаризации Украины и защите России от так называемой военной угрозы Запада.

Но, абсолютно очевидно, что как тот же ученик-отличник Шойгу понимал и сейчас видит, что Путин своими действиями беспощадно уничтожает экономику своей страны, не думая ни о будущем России, ни о ее населении. Как об этом сказать Учителю, который дистанционировался, не слышит и даже не спрашивает твоего мнения (без которого раньше не принимал ни единого военного решения). Конечно, такое изменение в отношениях страшит Шойгу, который давно уже метит на место Путина. Но сегодня речь идет о выживании самого министра, поскольку российская госмашина просчиталась с Украиной, и Путин готов повесить всех собак на бывшего компаньона по вояжам. Начинается междоусобица.

Взгляните на постановочную фотографию и оцените сумасшедшее дистанционирование между двумя главными принимающими военные решения людьми, некогда близкими друзьями. Огромная дистанция между собеседниками свидетельствует о том, что президент России попросту боится даже близкого пребывания рядом с собой сильных духом людей. О многом говорит и похоронное выражение лица Сергея Шойгу, которое не смогли скрыть даже умелые фотографы.

И последнее, пожалуй, самое убедительное. Сергей Шойгу прекрасно понимает к какому экономическому краху и полной мировой изоляции ведет свою страну Путин своими единоличными неадекватными решениями и командами. Шойгу также понимает, что ответственность за огромную раскоординированную страну возложат на правительство и министров России, которые искупят по полной свою вину не только от россиян, но и от мирового сообщества. Шойгу и лояльно настроенные по отношению к нему и его здравому пониманию ситуации члены правительства хотят вовремя покинуть тонущий путинский корабль, надеясь и свои шкуры спасти, и попытаться выйти на диалог с Западом.

Кстати, вы обратили внимание на то, что выступлений и заявлений членов российского правительства давно не было?

Поэтому сейчас Шойгу вполне может стать новым лидером, вокруг которого соберутся «регенаты» (с точки зрения Путина) из элиты. Мы наблюдаем возможное формирование новой власти или же режима в России. Хотя если последнее, то долго этот режим тоже не просуществует, поскольку всеобъемлющий демонтаж рашизма стартовал.

Источник: Елена Воронина, политический обозреватель