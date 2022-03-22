Западный военторг. Как Запад помогает Украине в нашей войне против РФ

Например, у границы с Польшей почти 24\7 висят летающие радары США и Британии — любой пуск баллистической ракеты и пролет авиации виден для них как на ладони.

Например, у границы с Польшей почти 24\7 висят летающие радары США и Британии — любой пуск баллистической ракеты и пролет авиации виден для них как на ладони.

В 21 веке организовать автоматическую рассылку для гражданской обороны по воздушным тревогам и для постов ПВО с курсом не составляет труда.

В ситуации, когда крылатые ракеты у РФ подходят к концу (выпущено уже под 500) и скоро потребуется бомбометание неуправляемыми бомбами, эта опция становится бесценной. И для сохранения жизней гражданских, и для засад на борта ВКС РФ.

Сообщения о прибытии спецназа Британии, о передаче разведывательных данных в реальном времени и коммерческих фото со спутников для Украины могут быть звенью одной цепи — создания центра для обработки поступающей информации оперативного и тактического уровня. Возможно, это сейчас важнее, чем гранатометы и техника бывшего ОВД с хранения.

Но интересует нас, конечно же, именно летальное вооружение. В первую очередь, чтобы ослабить эффект от бомбардировок тяжелыми 500 кг бомбами — россияне снимали хорошие мультики про высокоточное оружие, но массово используют против Харькова, Сум, Чернигова и Ахтырки все тот же чугун по кварталам и подстанциям, как в Сирии.

США передали нам «несколько сотен», Нидерланды — 200, Германия — 500 ПЗРК «Стингер». Этот высокоэнергетический с тяжелой боевой частью ПЗРК получил со времен своего создания несколько модернизаций и вполне может усложнить жизнь ВКС РФ. Которые для метания чугуна при плотной облачности снижаются ниже 3000 метров и вынуждены на огромных пространствах сопровождать колонны снабжения вертолетами.

Вместе с польскими «Перунами» и «Громами», словацкими «Иглами», «Стингерами» стран Балтии и «Стрелами-2М» из наличия ФРГ в Украину зашло и зайдет свыше 2000 только ПЗРК. Это очень серьезное и радующее число — общевойсковую бригаду прикрывают с воздуха 52 пусковые.

Сейчас поднимается корпус резерва и мы в состоянии создать сотни выносных постов в глубине обороны, нарастить их Зу-23\2 на машинах, подпереть «Шилками» и «Тунгусками». Создав за линией соприкосновения зоны сплошного огня, которые серьезно осложнят жизнь штурмовикам и геликоптерам армейской авиации: не обязательно собьют, но не дадут комфортно работать и заходить на цель.

До тех пор пока не будут обучены расчеты на более серьезные ЗРК — нам или их передадут в рамках военной помощи, или Украина закупит их в лизинг, чтобы восполнять потери.

Второе, что заходит в огромных количествах, это ПТРК и гранатометы. На сегодня, только по сообщениям иностранной прессы, их будет 14000 штук. Дешево, быстро, надежно, не требует месяцев на освоение. Например, только старичков M72 НАТО отгрузит нам свыше 7000 единиц. Кажется, что это обычный одноразовый гранатомет как РПГ-26.

И это так. Но из его одноклассника РПГ-26 бойцы ССО на Андреевском мосту в Херсоне в лоб сожгли модернизированный танк россиян. Имея 150 батальонов ТРО и корпус резерва трудно перебирать номенклатурой. Вместе с 5000 шведских АТ-4 гранатометы станут кошмаром для российских колонн снабжения, второй линии батальонных групп из засад и блоков на перекрестках.

Подвижной войны патрулей, ротных групп и аванпостов на огромной территории — того типа войны, что сейчас разворачивается на юге, где у россиян оперативный простор, и на севере с попытками блокировать Сумы и Чернигов, имея на флангах Десну и лесистую местность.

1000 немецких «Панцерфаустов-3» с 5 тандемными гранатами на каждый — прошивают 900 мм катанной брони за тандемной защитой, великолепно зайдут даже против Т-72Б3 в контактных боях на линии соприкосновения.

Ну и технологичное противотанковое оружие — ПТРК MILAN от Италии и Испании, новые партии Javelin от США и Британии. Есть даже сообщения о новейших комплексах MMP из Франции. Несколько сотен пусковых, но на них нужно время на подготовку расчетов, даже если делать из готовых вторых номеров к Javelin первые и учить по верхам.

Срочная помощь от ЕС на 500 млн евро и от США на 600 млн долларов, естественно, будет включать более тяжелую номенклатуру. И первые ласточки уже можно увидеть ночами на дорогах Западной Украины. Но раз о них молчат европейцы в прессе, не будем конкретизировать и мы. Раз Польша только оговаривает передачу Миг-29 из наличия с США — пусть оговаривает. Самое интересное будет идти чуть позже, когда на восточном фланге НАТО подготовят к нему экипажи и расчеты.

Плюс стрелковое оружие (пулеметы в двух калибрах, снайперские и штурмовые винтовки), минометы 60 мм, боеприпасы, медикаменты, аптечки IFAK, пайки, расходники — все это кровь войны в условиях перехода украинской экономики на военную. Бесценная помощь, которая в перспективе сохранит тысячи жизней, пока Украина продолжает сражаться.