|
Японець та українець - браття навіки!
08 марта 2022 | 16:35
Сьогодні відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами між Україною і Японією стостовно надання Україні на безоплатній основі захисного знаряддя для потреб ЗCУ.
А саме — бронежилетів, шоломів, наметів, зимового одягу, медикаментів, генераторів, камер, різноманітного знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях.
также читайте
[07.03.2022]
[07.03.2022]
|
по теме
Польша таки передает нам свои истребители!
08. 03. 2022 | 21:28
Любопытное заявление сделало польское правительство: оно передает свои МИГ-29 США. А базироваться они будут на германском аэродроме. А летать на них. очевидно, будут украинские пилоты.
Монастирський: всіх полонених зберуть до купи
08. 03. 2022 | 20:33
Усі полонені російські окупанти будуть звозитися й утримуватися в одному місці.
Британія закликає створити "План Маршалла для України"
08. 03. 2022 | 20:30
Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав лідерів країн Вишеградської групи розробити "План Маршалла для України", а фінансувати його частково можуть відчуженим майном російських олігархів. Про це повідомляє Financial Times.
Nissan закрывает завод в России
07. 03. 2022 | 16:59
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»