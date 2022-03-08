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Японець та українець - браття навіки!

08 марта 2022 | 16:35

Сьогодні відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами між Україною і Японією стостовно надання Україні на безоплатній основі захисного знаряддя для потреб ЗCУ.


А саме — бронежилетів, шоломів, наметів, зимового одягу, медикаментів, генераторів, камер, різноманітного знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях. 
Подібний акт відбувся вперше в історії Японії. Про це повідомив  Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський.



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