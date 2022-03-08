Британія закликає створити "План Маршалла для України"

08 марта 2022 | 20:30

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав лідерів країн Вишеградської групи розробити "План Маршалла для України", а фінансувати його частково можуть відчуженим майном російських олігархів. Про це повідомляє Financial Times.

Джонсон заявив, що такий план має бути розроблено, щоб допомогти відновити країну після війни з Росією.

Після саміту між Британією та чотирма країнами Вишеградської групи - Чехією, Угорщиною, Польщею та Словаччиною – один зі співрозмовників видання переказав слова п'яти лідерів країн. Вони заявили, що "можуть відбудувати Україну", хоча деталі того, на які кошти це планують робити, знаходяться на ранній стадії обговорення.

Соратники Джонсона заявили, що одним із джерел грошей може бути відчуження та продаж лондонської власності підсанкційних олігархів, пов’язаних з Путіним. Попри те, що такий крок може бути символічним, він не зможе зібрати достатньо грошей, необхідних для відновлення країни, зруйнованої війною.