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Монастирський: всіх полонених зберуть до купи
08 марта 2022 | 20:33
Усі полонені російські окупанти будуть звозитися й утримуватися в одному місці.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі українських телеканалів
"Зараз у нас питання, де розміщувати полонених. Через Міністерство юстиції це питання вирішуємо. Всі полонені звозяться і будуть перебувати в одному місці".
Монастирський зазначив, що українські військові затримують "дуже багато" полонених.
"Дуже багато полонених утворюється, тому що вони самі кидають техніку. Здаються нашим силам територіальної оборони, нашим Збройним силам, просто людям в селі, які нам повідомляють, що оператори російської техніки залишають її та кажуть, що хочуть йти. Багато полонених захоплює Національна гвардія, Національна поліція", - розповів міністр.
За його словами, у неділю солдат строкової служби Національної гвардії збив винищувач "Су", а спеціалісти "КОРД" підбили два танки з гранатометів.
"Ми бачимо розпач в очах противника, бажання кинути свою техніку та забратися", - сказав Монастирський, водночас зазначивши, що недооцінювати ворога було б помилкою.
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