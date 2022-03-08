ТЕМА

Польша таки передает нам свои истребители!

08 марта 2022 | 21:28

Любопытное заявление сделало польское правительство: оно передает свои МИГ-29 США. А базироваться они будут на германском аэродроме. А летать на них. очевидно, будут украинские пилоты.


Ход конем: Польша наконец согласилась передать свои МИГ-29, но не Украине, а ... США. Базироваться самолеты будут на аэродроме Рамштайн в Германии. Ну что, хватит у Пути пороху отбомбиться на германском аэродроме, где стоят формально американские истребители?.. Думаю, цель достигнута: украинское небо будет закрыто нашими пилотами за штурвалами польских МИГов.
 
 


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