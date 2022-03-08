Польша таки передает нам свои истребители!

Ход конем: Польша наконец согласилась передать свои МИГ-29, но не Украине, а ... США. Базироваться самолеты будут на аэродроме Рамштайн в Германии. Ну что, хватит у Пути пороху отбомбиться на германском аэродроме, где стоят формально американские истребители?.. Думаю, цель достигнута: украинское небо будет закрыто нашими пилотами за штурвалами польских МИГов.